الامارات | عبدالله خليل «في سنة أولى تلفزيون»: أحلامي الفنية كبيرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعرب الفنان الإماراتي الصاعد عبدالله خليل صنقور عن سعادته بنجاح أولى تجاربه الدرامية في التلفزيون، وبروز موهبته في مسلسل «بيت أبونا» على شاشة «سما دبي»، وكذلك تصدر المسلسل قائمة أفضل الأعمال الكوميدية الخليجية في رمضان الماضي، مشيداً بالفرص الذهبية التي تمنحها «دبي للإعلام» للمواهب الصاعدة، مراهنة على تجديد دماء الفن بالطاقات الشابة.

وقال إنه فخور بمشاركة نجوم الإمارات والخليج هذه المساحة، التي اعتبرها «أحلى فرصة» تتاح له على الإطلاق في الدراما التلفزيونية، مضيفاً لـ«الإمارات اليوم»: «تحدوني سعادة لا توصف بالعمل مع النجم الإماراتي مروان عبدالله الذي تجمعني به صلة قرابة، وثقة لا محدودة، باعتباره الملهم والأب الروحي لي في المجال، وهذا ما يشعرني اليوم بالمزيد من الفخر بنجاحي في طرح نفسي فنياً للجمهور بالشكل الذي يعكس توقعاته الكبيرة فيّ».

بطولة ومسؤولية

وحول ظروف ترشيحه لأول أدواره الدرامية على شاشة التلفزيون من جهة، وتحمل مسؤولية البطولة في «بيت أبونا» من جهة أخرى، كشف عبدالله أن «خطوة المشاركة في هذا المسلسل كانت بحد ذاتها تحدياً حقيقياً شعرت في ظله بالخوف، ولكنني مع مرور الوقت نجحت في تخطي الاختبار بقيادة مخرج العمل المتميز عبدالرحمن السلمان. في الوقت الذي كنت محظوظاً طبعاً بمساندة وتعاون جميع أفراد فريق المسلسل الجديد، ما منحني نوعاً من الارتياح والثقة بالنفس لمواصلة المشوار».

وأكمل حول الصعوبات: «أكبر تحدٍ واجهته هو أن أكون على قدر الثقة التي وضعت في تجربتي وتقديم صورة جميلة على الشاشة، ومن ثم، كسب ثقة مروان الذي آمن بموهبتي وراهن على نجاحي بكل قوة. والحمد لله، تمكنت بفضل الله ثم تفهم الفريق وتعامله الراقي معي من التخلي عن خوفي ورهبتي من الكاميرا من أول مشهد صورته، وإنجاح تجارب أداء مختلف مشاهدي بكل ارتياح وسهولة».

مدرسة الخشبة

وبالتوازي مع مشروع الكوميديا والدراما التلفزيونية، يفخر عبدالله بتجارب «أبوالفنون» التي كان فيها جزءاً لا يتجزأ من شباب «مسرح دبي الأهلي»: «لقد دعمتني بالفعل تجربة الخشبة ومحطات عضويتي في مسرح دبي الأهلي، وكذلك الأعمال التي اشتغلتها في السابق، وكان أولها المسرحية الجماهيرية (الدوام لله) مع مروان عبدالله صالح في 2023 ، و(أبد الدهر) من تأليف وإخراج عبدالله المهيري خلال الدورة 14 من مهرجان دبي لمسرح الشباب، وصولاً إلى خطوة مسرح الطفل وبطولة عمل ثالث حمل عنوان (الكناغر)».

جميع هذه التجارب المسرحية، أسهمت حسب عبدالله، في صقل مواهبه ورفع جاهزيته لتحدي الدراما التلفزيونية، التي دخلها بالكثير من الحماسة وبرهبة أكبر، مراهناً على أحلامه الطفولية بالنجومية، وثقته اللامحدودة بقدراته الفنية. وقال «تجربة المسرح وتقبل الجمهور لها كانت لها دور كبير في تأهيلي لخطوة الدراما لاحقاً وإعدادي فنياً لتحدياتها. وهذا أمر مشجع، فلطالما أسهمت الخشبة بتقنياتها وفنونها الأدائية العالية، في صقل مواهب الفنان وتدريبه بالشكل الذي يؤهله للتعامل مع أكبر التحديات».

نجاحات

لم يخفِ عبدالله خليل سعادته بالنجاح الذي قابل به الجمهور تجربته الأولى في الدراما المحلية، معتبراً أنها ستكون دافعاً قوياً له لمزيد من الاشتغال على أدواته الفنية للاستمرار في المجال والارتقاء من ثم إلى الأفضل.

وتابع «لقد لمست بصراحة إقبالاً جماهيرياً (مخيفاً) لم أتوقعه، ولعل أبرز ما وردني على الخاص على صفحتي على موقع (إنستغرام)، تعليق مؤثر جداً أكد فيه مرسله أنني (صدقاً فنان) وهذا أمر محفز للغاية سيحملني مسؤولية أكبر تجاه الفن والجمهور على حد سواء».

كما أعرب عن فخره برأي النجم عبدالله صالح، الذي كشف له عن استغرابه «وعدم توقعه لكل هذا النجاح الذي حققه من أول تجربة بطولة تلفزيونية، وأنه لو توقع يوماً ما هذا المستوى العالي من الأداء، لكان قد بادر باستقطابه في عمل مسرحي مشترك».

عبدالله خليل:

• خطوة المشاركة في (بيت أبونا) كانت تحدياً حقيقياً، شعرت في ظله بالخوف، ولكنني مع مرور الوقت نجحت في تخطي الاختبار.

• لمست إقبالاً جماهيرياً لم أتوقعه.. وهذا أمر محفز للغاية سيحملني مسؤولية أكبر تجاه الفن والجمهور.

الوعد في المستقبل

يحمل المستقبل بالنسبة لعبدالله خليل الكثير من الخطط والمشاريع التي يأخذها الفنان الصاعد محمل الجد، مؤكداً لـ«الإمارات اليوم» رغبته في أن يكون قدوة حسنة للشباب الطموح من جهة، ونيته التفرغ كلياً لخدمة أحلامه الفنية الكبيرة بالانتشار والنجومية من جهة أخرى، التي سيقدم من خلالها صورة مشرفة للفنان المحلي في الداخل والخارج، مختتماً بالقول: «النجاح قادم.. والوعد في المستقبل».