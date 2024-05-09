الامارات | سعود بن صقر يعزّي سيف الشعفار في وفاة زوجته

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدّم صاحب السموّ الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور لها حرم الفريق سيف بن عبدالله الشعفار، وكيل وزارة الداخلية الأسبق، وذلك خلال زيارة سموّه لمجلس العزاء في دبي.

وأعرب صاحب السموّ حاكم رأس الخيمة، عن صادق التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيدة، داعياً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.