هذا ما يحدث للكبد عند تناول ثمرة من الموز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

الموز من الفواكه المحببة للكثيرين، لتمتعه بمذاق لذيذ، وعناصر غذائية ضرورية لصحة الجسم، وبحسب ما ذكره موقع healthifyme، إليك ما يحدث عند تناول ثمرة من الموز على صحة الكبد.

القيمة الغذائية لثمرة موز 100 جرام

1- السعرات الحرارية: 125.

2- الدهون: 0.3 جرام

3- الكربوهيدرات: 23 جرام

4- البروتين: 1.1 جرام

5-الكالسيوم: 5 ملغ

الموز مصدر غني لفيتامين أ، وفيتامين سي، وفيتامين ب6 ، بالإضافة إلى البوتاسيوم، والكالسيوم والماغنيسيوم، ويحتاج الجسم إلى هذه العناصر الغذائية لأداء وظائفه بشكل صحي، وعلى سبيل المثال البوتاسيوم ضروري للحفاظ على مستويات الصوديوم وتنظيم ضربات القلب.

الموز أيضًا مصدر غني للنشا المقاوم والألياف التي لا يتم استقلابها أو امتصاصها في الأمعاء الدقيقة وتدخل القولون دون تغيير، لذلك لن يتم امتصاص الجلوكوز الذي يتكون منه في الدم، وهذا يعني أنه لن يرفع مستويات السكر في الدم، وبالتالي يحسن حساسية الأنسولين ويخفض مستويات السكر في الدم، خاصة بعد الوجبات ويمكن أن يساعد في الوقاية من مرض الكبد الدهني، وأمراض الكبد المختلفة.

كما تساعد العناصر الغذائية الموجودة في الموز على تقليل الالتهاب والتخلص من الدهون الزائدة في الكبد، كما تحافظ الألياف الغني بها على صحة بكتيريا الأمعاء، ما يقلل إنتاج الدهون في الكبد، ويحمي من حدوث إضطرابات قد تؤدي إلى خطر الإصابة بتليف الكبد.

أهم الوظائف الحيوية للكبد الصحي

إنتاج الصفراء: عبارة عن مركب مهم يساعد على هضم وامتصاص الفيتامينات والدهون والكوليسترول الزائد في الجسم، مما يحمي صحة القلب والأوعية الدموية.

يدعم جلطات الدم: الصفراء مسؤولة عن امتصاص فيتامين ك، الذي يعمل كعامل تخثر عندما يكون هناك نزيف.

استقلاب الدهون: تساعد الصفراء على تكسير الدهون وهضمها.

تخزين الفيتامينات: يعمل الكبد كمخزن للفيتامينات مثل أ، د، هـ، ك، ب12، كما أنه يخزن الحديد لإنتاج خلايا دم جديدة.

استقلاب البروتينات: تساعد الصفراء على هضم البروتينات.

تصفية الدم: يتم تصفية المركبات مثل الهرمونات والكحول من الدم عن طريق الكبد وتنقية الجسم من السموم.

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