مفاجأة.. هذا ما يحدث للسكر في جسمك عند تناول العسل الأسود على الفطار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

يعتمد الكثيرون على العسل الأسود بشكل أساسي في وجبة الإفطار، دون معرفة تأثير ذلك على الصحة، وتحديدًا مستويات السكر في الدم.

الدكتور حازم علي، استشاري التغذية العلاجية، قال في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن العسل الأسود أساسه قصب السكر، لذا تناوله في الإفطار يتسبب في ارتفاع مستويات السكر بشكل كبير ولكن لوقت مؤقت، ما يوفر طاقة صباحية ولكنها تحترق سريعًا، وبالتالي لا يستطيع الشخص القيام بمهامه اليومية على مدار اليوم.

وأضاف أن الاعتماد على العسل الأسود يوميًا خلال الصباح، يمكن أن يزيد من حموضة المعدة، كما يؤثر على صحة الجهاز الهضمي، وقد تؤثر سلبًا على صحة الأسنان من خلال الإصابة بتسوس الأسنان.

ونصح استشاري التغذية العلاجية أن الأفضل تقليل السكريات في الصباح، وتناول أطعمة غنية بالعناصر الغذائية، حتى يستفيد الجسم، ومن أجل تجنب خطر ارتفاع السكر في الدم، مؤكدًا أن العسل الأسود لا يصيب الشخص بمرض السكري.

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