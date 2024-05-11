هذا ما يحدث لقلبك وجسمك عند تناول البطيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: هند سامي

البطيخ فاكهة صيفية مثالية ومن العناصر الغذائية الأساسية في فصل الصيف، لاحتوائه على نحو 92% من الماء، ما يجعله مرطبًا بشكل لا يصدق خاصة خلال أشهر الصيف الحارة، فهو فاكهة مليئة بالفوائد الصحية المذهلة، وله قيمة غذائية عالية ومليء بالفيتامينات والمعادن المعززة للصحة، حسبما ذكر موقع "Continental hospitals".

فوائد أكل البطيخ

الترطيب:

البطيخ مصدر ممتاز للترطيب الجسم، حيث يحتوي على أكثر من 90% من الماء، وأيضا يعمل على المساعدة في عملية الهضم، ويساعد على تنظيم درجة حرارة الجسم، ويعد دمج البطيخ في نظامك الغذائي طريقة لذيذة لتعزيز مستويات الترطيب، خاصة خلال أيام الصيف الحارة أو بعد التمارين المكثفة.

غني بمضادات الأكسدة:

البطيخ غني بمضادات الأكسدة، بما في ذلك فيتامين C والليكوبين والبيتا كاروتين، وتساعد هذه المركبات القوية على مكافحة الإجهاد التأكسدي في الجسم، مما يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسرطان والالتهابات.

صديق للقلب:

البطيخ يحتوي على:

الليكوبين: وهو صبغة كاروتينويد مسؤولة عن لون الفاكهة، تم ربطها بانخفاض ضغط الدم وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية.

السيترولين: وهو حمض أميني موجود بكثرة في البطيخ، ويتحول إلى أرجينين في الجسم، ما يعزز تمدد الأوعية الدموية ويعزز الدورة الدموية.

البوتاسيوم: يساعد على تنظيم ضغط الدم والحفاظ على وظائف القلب المناسبة، مما يزيد من دعم صحة القلب.

يدعم فقدان الوزن:

رغم طعمه الحلو، فإن البطيخ منخفض بشكل مدهش في السعرات الحرارية والدهون، ما يجعله خيارًا ممتازًا لأولئك الذين يهدفون إلى التخلص من الوزن الزائد، يعمل محتواه العالي من الماء والألياف على تعزيز الشبع، ما يساعدك على الشعور بالشبع والرضا مع سعرات حرارية أقل.

يعزز صحة البشرة:

البطيخ غذاء الجمال الذي يغذي بشرتك من الداخل إلى الخارج، وفرة فيتامين C فيه تحفز إنتاج الكولاجين، ما يعزز مرونة الجلد ويقلل من ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة، بالإضافة إلى ذلك، يساعد الترطيب الذي يوفره البطيخ في الحفاظ على خلايا الجلد ممتلئة ورطبة، مما يؤدي إلى بشرة مشرقة وشبابية.

تعافي العضلات وأدائها:

يمكن للرياضيين وعشاق اللياقة البدنية الاستفادة من دمج البطيخ في نظامهم الغذائي بسبب محتواه العالي من السيترولين، الذي يعزز الأداء الرياضي من خلال تحسين تدفق الدم، وتقليل ألم العضلات، والمساعدة في التعافي بعد التمرين، فأن شرب عصير البطيخ أو تناوله فاكهة بعد التمرين يمكن أن يساعد في تجديد مخازن الجليكوجين وتخفيف إرهاق العضلات، مما يسمح بالتعافي بشكل أسرع وتحسين القدرة على التحمل أثناء ممارسة التمارين.

يدعم صحة الجهاز الهضمي:

يحتوي البطيخ على كميات كبيرة من الألياف الغذائية، والتي تؤدي دورًا حاسمًا في دعم صحة الجهاز الهضمي، قد تساعد الألياف في تعزيز حركات الأمعاء المنتظمة، ومنع الإمساك، والحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، بالإضافة إلى ذلك، يساعد المحتوى المائي العالي في البطيخ على تليين البراز وتسهيل المرور السلس عبر الجهاز الهضمي.

اقرأ أيضا:

شاب ينقذ فتاة بعد تمزق ملابسها.. لن تتخيل ماذا حدث (فيديو)

توابيت ومشاهد مرعبة.. امرأة تعيش في المنزل الأكثر رعبا في العالم (صور)

احذر الشيفت المسائي.. العمل ليلا يصيبك بأمراض خطيرة

4 أخطاء احذرها إذا تعرض شخص للإغماء بسبب الحرارة.. تجنب السوائل

4 أبراج مبيعرفوش يتحكموا في مشاعرهم.. عاطفيون وتصرفاتهم انفعالية