إذ وجدت هذه العلامة على البطيخ لا تتناوله وتخلص منه على الفور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، يزداد إقبالنا على تناول البطيخ، كونه من الفواكه المُنعشة واللذيذة، لكن يلاحظ البعض في بعض الأحيان ظهور رغوة بيضاء على السطح العلوى للبطيخ، ما يُثير قلق الكثير بشأن سلامته وصلاحيته للاستهلاك.

فهل ظهور هذه الرغوة دليل على فساده؟

وفقا لصحيفة "Daily News"، إذا لاحظت أن "قلب" البطيخ لين جدا ويُشبه الإسفنجة بدلا من أن يكون صلبا، أو له رائحة كريهة، أو بدأ في تكوين رغوة، فيجب التخلص منه فورا.

أسباب وجود رغوة في البطيخ:

عملية التخمير

الرغوة التي تتسرب من البطيخ من خلال الشقوق في القشرة، علامة على حدوث عملية تخمر داخل هذه الفاكهة.

وخلال هذه العملية، تتفاعل البكتيريا مع السكريات والخميرة الموجودة داخل البطيخ، ما يؤدي إلى ظهور الرغوة.

ارتفاع درجات الحرارة

البطيخ من الفواكه الغنية بالسكر الطبيعي، وخاصة "الفركتوز"، وفي حال تخزين البطيخ لفترات طويلة في درجات حرارة مرتفعة، تصبح بيئة مثالية لنمو البكتيريا والفطريات.

وتقوم هذه الكائنات الحية بتحويل السكر الموجود في البطيخ إلى ثاني أكسيد الكربون، وإطلاق غازات تُشبه الرغوة.

ما مدى صلاحية البطيخ الذي يحتوي على رغوة؟

قالت الأستاذة وخبيرة سلامة الأغذية الأمريكية في جامعة مين التعاونية بالولايات المتحدة أن: "الرغوة علامة على وجود مشكلة تتعلق بسلامة الغذاء، وبالتالي لا ينصح باستهلاكه في هذه الحالة، نظرا لأن عملية التخمير التي تحدث داخل هذه الفاكهة تنتج غازات تضر بصحة الإنسان".

ولفتت إلى أن تراكم الغازات داخل البطيخ المُتخمر، يؤدي إلى زيادة الضغط الداخلي بشكل كبير، ما يسبب انفجارها في بعض الأحيان.

تابعت أن الأطعمة المُتخمرة في ظروف غير آمنة أو صحية، تحتوي أيضا على بعض البكتيريا والفيروسات السيئة، التي تسبب حدوث مضاعفات خطيرة، مثل التسمم الغذائي والإشريكية القولونية والسالمونيلا.

نصائح لتخزين البطيخ بأمان

ينصح بتخزين البطيخ غير المقطع في الثلاجة، حيث تساعد هذه الطريقة على إبقاءها طازجة لأطول فترة ممكنة.

بمجرد تقطع البطيخ، يجب تغطية الجانب المفتوح بالبلاستيك، فذلك يُسهم في منع دخول الهواء والبكتيريا إلى البطيخ.

يوصي أيضا باستهلاك أي بطيخ مُقطع في غضون 3 أيام، فكلما طالت مدة تخزينه، زادت احتمالية فساده.

تجنب تجميد البطيخ في الفريزر، فهذه الطريقة تتسبب في تحلل القشرة، ما يؤدي إلى تغير ملمسه ليصبح لينا يُشبه الإسفنجة.

شراء البطيخ من مكان موثوق به.

التأكد من سلامة قشر البطيخ وخلوه من أي علامات تعفن أو تشققات.

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