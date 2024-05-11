مذيعة تتعرض لموقف محرج على الهواء.. لن تتوقع ما حدث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

شاركت مقدمة البرامج التلفزيونية الأسترالية "ناريلدا جاكوبس" صورة لرسالة بريد إلكتروني تلقتها غرفة التحرير الخاصة بالبرنامج لديها.

وعلق أحد المشاهدين قائلا: "ملابسك غير مناسبة لتقديم نشرة الأخبار، ومن الأفضل ارتدائها في المناسبات والحفلات الليلية"، وفقا لموقع "news18".

وعلقت "ناريلدا" قائلة: "نتلقى رسائل كثيرة على هذا النحو يوميا، وما أرتديه مناسب جدا ورأيك لا يهمني ولكن بريدك الإلكتروني بالتأكيد غير مناسب".

وحصد المنشور على أكثر من 6000 إعجاب، وحث الكثيرون "ناريلدا" على عدم الانزعاج من مثل هذه التعليقات.

وعلق عليها أحد المستخدمين قائلا: "لا يهمك هذه التعليقات السلبية".

وعلقت أخرى: "التنمر أمر محزن للغاية".

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