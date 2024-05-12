الامارات | أول صعود لـ «إيفرست» من الجانب النيبالي في ربيع 2024

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صعدت مجموعة من المتسلقين النيباليين بطريقة تثبيت الأحبال إلى قمة جبل إيفرست، أول من أمس، ما يمثل أول صعود لأعلى قمة في العالم من الجانب النيبالي خلال موسم التسلق في ربيع 2024.

ونجح الفريق المكون من 10 أعضاء من شركة «سفن ساميت تريكس» النيبالية، المتخصصة في تسلق قمة إيفرست، في وضع الحبال على قمة جبل إيفرست والوصول إلى القمة، حسبما أفادت وزارة السياحة النيبالية. وبافتتاح المسار الثابت الآن، سيبدأ المتسلقون التجاريون في التسلق نحو القمة خلال ظروف الطقس المواتية، والتي من المتوقع أن تستمر حتى نهاية مايو الجاري.

وجاء النجاح من الجانب النيبالي بعد أيام فقط من تقارير أفادت بأن حبالاً ثابتة وضعت على القمة من الجانب الشمالي في التبت. ووفقاً لوزارة السياحة النيبالية، حصل ما إجماليه 414 متسلقاً على تصاريح لتسلق جبل إيفرست لموسم ربيع 2024.