طبيبة تكشف طريقة بسيطة لتحسين صحة الرجال

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت الدكتورة نوريا ديانوفا خبيرة التغذية الصحية أن الحالة الصحية للرجال في منتصف العمر يمكن أن تتحسن عند استبدال حصة واحدة من اللحوم الحمراء بالأطعمة النباتية.

وتابعت نوريا أن جامعة ستانفورد في عام 2020 أجرت تجربة علمية استمرت 8 أسابيع وتناول فيها بعض المشاركين اللحوم والبقية تناولوا لحوم نباتية المصدر، وفقا لموقع " 360.ru".

وأوضحت خبيرة التغذية أن أفراد المجموعة الثانية فقدوا خلال 8 أسابيع كيلوجرام واحد من وزنهم بصورة طبيعية، وتحسن مستوى مختلف الدهون في جسمهم.

وأظهر تحليل الدم انخفاض خطر إصابتهم بتجلط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية واحتشاء عضلة القلب وسرطان الأمعاء وأمراض الكلى وداء السكري.

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