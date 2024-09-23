استشهاد 274 لبنانيًا جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات)

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد الشهداء جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان إلى 274 شخصًا.

وأفادت الصحة اللبنانية، أن أعداد المصابين ارتفعوا كذلك إلى 1024 شخصًا، مع استمرار الهجمات الإسرائيلية على مختلف القرى في جنوب لبنان.

يأتي ذلك في إطار تصعيد غير مسبوق بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، حيث بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ ساعات الصباح الأولى غارات عنيفة على القرى اللبنانية في الجنوب ردًا على هجوم حزب الله.

وشن حزب الله اللبناني، أمس الأحد هجومًا واسعا على الشمال الإسرائيلي، للرد على اغتيال قادته في الضاحية الجنوبية ببيروت من قبل الجيش الإسرائيلي.