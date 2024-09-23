بأمر المحافظ.. تحرير محضر وغرامة لبنك خاص في أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

قرر اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، تحرير محضر وتوقيع غرامات فورية على أحد البنوك الخاصة، بعد تسببه في كسر خط مياه الشرب على طريق السادات.

وقع الكسر أثناء تركيب ماكينة الصراف الآلي دون الحصول على ترخيص رسمي من الجهات المختصة، ما أسفر عن إهدار المياه وإتلاف الطريق.

شدد المحافظ على ضرورة التزام جميع الجهات بالتنسيق المسبق مع الوحدات المحلية قبل تنفيذ أي أعمال في الشوارع الرئيسية، لتجنب حدوث مشكلات مماثلة.

من جانبه، أوضح المهندس عبد الصبور الراوي، رئيس فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أنه بناءً على توجيهات المحافظ، توجهت الفرق الفنية المختصة إلى موقع الكسر برفقة محمد مندور، مدير المتابعة الميدانية، حيث تم شفط المياه وإصلاح الكسر وإعادة الأمور إلى طبيعتها.