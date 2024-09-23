وزير الصحة اللبناني: ارتفاع شهداء الغارات الإسرائيلية إلى 274 والمصابين إلى 1024

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

قال وزير الصحة اللبناني، فراس الأبيض، اليوم الاثنين، إن عدد الشهداء جراء الغارات الجوية الإسرائيلية ارتفع إلى 274 شخصا، بينهم 21 طفلا، بالإضافة إلى 1024 مصاب.

وتعد هذه الهجمات الإسرائيلية على لبنان هي الأعنف منذ آخر حرب كبرى اندلعت بين إسرائيل وحزب الله، حليف إيران في لبنان، في عام 2006.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق من اليوم، إنه يحاول "تغيير التوازن الأمني" في شمال إسرائيل.

وأضاف خلال تقييم أمني في مركز عمليات سلاح الجو الإسرائيلي "أود أن أوضح سياسة إسرائيل لمن لم يفهم بعد".

وتابع بالقول "نحن لا ننتظر التهديد، نحن نستبقه - في كل مكان، في كل قطاع، بشكل مستمر. نحن نقضي على شخصيات بارزة وإرهابيين وصواريخ - وذراعنا لا تزال ممدودة".

وأعلن الجيش الإسرائيلي إنه هاجم أكثر من 300 هدف مرتبط بحزب الله في لبنان.