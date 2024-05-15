هذا ما يحدث لمستويات السكر عند تناول التوت.. لن تتوقع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

رغم أن التوت يحتوي على الألياف والبوتاسيوم والفيتامينات المهمة، ما يسهم في خفض ضغط الدم والتحكم في مستويات الكوليسترول والسكر، فإن الإفراط في تناوله قد يهدد صحتك، بحسب ما ذكر موقعا "health" و"livestrong".

الحساسية

يعاني بعض الأشخاص من ردود فعل تحسسية وتورم وصعوبة التنفس بعد الإكثار من التوت، لذا من الأفضل لهؤلاء تجنبه أو الحد منه قدر الإمكان.

مشكلات الجهاز الهضمي

التوت مليء بالألياف، وهذا قد يؤثر على الأشخاص قد الذين خضعوا لجراحة في الأمعاء أو الذين يعانون من مشكلات في الجهاز الهضمي، مثل: التهاب الرتج.

التداخل مع الأدوية

يحتوي التوت على مركب "بتروستيلبين" الذي يمكن أن يتفاعل مع بعض الأدوية، مثل: مميعات الدم وأدوية خفض الكوليسترول.

التأثير على نسبة السكر في الدم والدهون الثلاثية

يحتوي التوت على نسبة عالية من السكريات، ما يؤدي إلى ارتفاع الجلوكوز ومستويات السكر في الدم بسرعة كبيرة.

تغيرات في البول

الإفراط في تناول التوت قد يسبب البول الأحمر أو البني الفاتح.

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