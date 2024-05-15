هذا ما يحدث لكليتك عند تناول التين الشوكي.. مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

التين الشوكي من الفواكه الصيفية اللذيذة والمنعشة، وغنية بالعديد من الفيتامينات والمعادن الضرورية للجسم، ولكن يُثير تناوله بعض القلق لدى مرضى الكلى، خوفا من تأثيره على حالتهم الصحية.

الدكتور كريم جمال، أخصائي التغذية العلاجية، قال في تصريح خاص لـ"الخليج 365" إن التين الشوكي من الفواكه التي تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم، وبالتالي يشكل خطرا على الأشخاص الذين يعانون من مشكلة في الكلى أو صعوبة في تصفية البوتاسيوم من الدم.

وأوضح أن ارتفاع مستويات البوتاسيوم في الدم لدى مرضى الكلى، يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، لذا من الضروري على هؤلاء المرضى استشارة الطبيب المختص فورا قبل تناوله للتأكد أنه آمن لهم، واستهلاكه بكميات معتدلة دون إفراط.

فوائد التين الشوكي

لفت أخصائي التغذية العلاجية إلى أن التين الشوكي يوفر العديد من الفوائد الصحية، وتشمل

تعزيز صحة القلب، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف الغذائية.

خفض مستويات الكوليسترول وضغط الدم المرتفع.

مصدر غني بالألياف الغذائية ومنخفض السعرات الحرارية، لذا يُسهم في إنقاص الوزن.

يعزز صحة الشعر والجلد.

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