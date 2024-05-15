بفستان قصير.. هكذا ظهرت سلمى أبو ضيف مع خطيبها

محمد اسماعيل - القاهرة - نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف مجموعة صور جديدة عبر خاصية القصص القصيرة بحسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وأعلنت خطوبتها على شاب يدعى إدريس عبد العزيز.

وارتدت فستان قصير باللون الأبيض ونسقت معه جاكيت جلد باللون البني.

وجاء الفستان بقصة غير متساوية من الدانتيل، ناسب شكل جسمها.

واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا على الجانبين.

وارتدى خطيبها إدريس بليزر باللون الأزرق مع تي شيرت باللون الأبيض وبنطلون جينيز.

واعتادت سلمى دائما الظهور بإطلالات أنيقة تجمع بين الجرأة والجاذبية.