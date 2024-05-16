جذابة وساحرة.. أبرز إطلالات النجمات في ثاني أيام مهرجان كان السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - حرصت العديد من النجمات الظهور بإطلالات أنيقة وجذابة، خلال حضوهن اليوم الثاني من مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ 77.

ونستعرض لكم في التقرير التالي، أبرز إطلالات نجمات الفن على السجادة الحمراء في ثاني أيام مهرجان كان السينمائي، وفقا للحساب الرسمي لصفحة المهرجان والنجمات على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أنيا تايلور

تألقت الممثلة الأمريكية أنيا تايلور بإطلالة أنيقة، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون البيج، ومنفوشا من أسفل، وتميز بأنه بقصة "الكب"، واختارت مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

جوديث جودريش

بينما ارتدت الكاتبة والمخرجة الفرنسية جوديث جودريش بإطلالة هادئة، إذ ارتدت بليزر باللون الأسود، ونسقت أسفله توب بنفس اللون.

واعتمدت مكياج بدرجات النيود، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين، وارتدت مجوهرات ماسية مكونة كوليه، وحلق.

إيفا جرين

وارتدت الممثلة وعارضة الأزياء الفرنسية إيفا جرين، فستانا باللون الأسود مزينا بالتطريزات، واعتمدت مكياجا هادئا، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين، وارتدت مجوهرات ماسية مكونة من حلق، وخاتم.

ليلي بختي

وظهرت الممثلة الفرنسية ليلي بختي بفستان أسود قصير من الأمام، مزود بـ"إكستنشن"، واعتمدت مكياج بدرجات النيود، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانين، ونسقت مع إطلالتها حذاء فضي.

دافني بوركي

وارتدت الممثلة ومقدمة البرامج التلفزيونية الفرنسية دافني بوركي بفستانا طويلا باللون الأسود، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين، واعتمدت مكياجا ناعما.

نيكي دول

وأطلت الممثلة الفرنسية نيكي دول بإطلالة جريئة، مرتدية فستان طويل باللون البني ومزينا بالتطريزات، وتميز بوجود فتحة ساق جريئة.

واعتمدت مكياج بدرجات النيود، وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات ماسية مكونة من كوليه، وخاتم.

إيلين هول

وأطلت المطربة الفرنسية إيلين هول، فارتدت فستان قصيرمنقوش بنقشات ملونة، واعتمدت مكياج بدرجات النيود، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الذهبي.