النظارة الشمسية السليمة "حماية فعالة للعين"

محمد اسماعيل - القاهرة - تُعدّ النظارات الشمسية ضرورية لحماية العين من أشعة الشمس الضارة، خاصةً الأشعة فوق البنفسجية (UV) التي تُسبب العديد من الأمراض العينية.

وأوضحت جمعية "الرؤية الجيدة" الألمانية أن النظارة الشمسية السليمة تعد بمثابة درع الحماية للعين؛ حيث تحمي العين من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، والتي يمكن أن تؤدي إلى حدوث التهابات مؤلمة إذا أصابت العين بكثافة عالية، ما يرفع على المدى الطويل خطر الإصابة بإعتام عدسة العين، المعروف أيضاً باسم "المياه البيضاء"، أو "الكاتاراكت".

علامة UV400

وأضافت الجمعية أنه يمكن حماية العين من خلال ارتداء نظارة شمسية مناسبة، والتي تحتوي عدساتها على فلتر للأشعة فوق البنفسجية، ويصل طولها الموجي إلى 400 نانومتر.

ويمكن الاستدلال على النظارات، التي توفر هذه الحماية، من خلال العلامة UV400. ومن المهم أيضاً أن تحتوي النظارة على علامة CE، والتي تضمن أن النظارة الشمسية تلبي معايير الاتحاد الأوروبي ذات الصلة.

درجة التعتيم

وأكدت الجمعية أيضاً على أهمية اختيار نظارة تشتمل على عدسات ذات درجة تعتيم مناسبة، موضحة أن درجة التعتيم لا تتعلق بالحماية من الأشعة فوق البنفسجية، وإنما بدرجة الحماية من الإبهار.

وهناك مقياس يتراوح من 0 إلى 4، وكلما ارتفعت القيمة على هذا المقياس، كانت قدرة العدسة على فلترة الضوء المزعج أكبر. وتعد الدرجة 2 مناسبة لظروف الحياة اليومية، بينما تعد الدرجات الأعلى مناسبة للشواطىء والمناطق الجبلية.

الحجم المناسب

كما أكدت الجمعية أيضاً على أهمية حجم النظارة، موضحة أن النظارة السليمة ينبغي أن تكون ذات عدسات كبيرة تصل إلى الحاجب لتغطي العين، كما ينبغي أن تكون أذرع النظارة عريضة، لحماية العين من الأشعة الساقطة عليها من الجانب.

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