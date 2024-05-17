هذا ما يحدث لدماغك والسكر في الدم عند تناول الكنتالوب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

تزامنا مع انتشاره في الأسواق، هناك فوائد صحية عديدة لتناول كوب من الكانتلوب في الصيف، على صحة الجسم.

تقول الدكتورة نهلة عبدالوهاب استشاري البكتريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، إن الكانتلوب فاكهه صيفية غنية بالماء والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.

تأثير الكانتلوب على مرضى السكري

وأضاف في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن الكانتلوب مفيد لمرضى السكري بشكل خاص، لأنه لا يسبب ارتفاع سريع في مستويات السكر، وينظم مستويات السكري في الدم لأنه منخفض السعرات الحرارية ومؤشر الجلايسمي المنخفض.

وأشارت إلى أن الكانتلوب مليء بالفوائد الغذائية، غني بالألياف ويساعد على تنظيم حركة الأمعاء، ويمنع الإمساك.

وأكدت على أن الكانتلوب له فوائد أخرى تتمثل فيما يلي:

مصدر جيد للمناعة لأنه غني بفيتامين سي.

يحمي من تلف الخلايا.

يساعد على امتصاص الحديد.

غني بفيتامين A.

يعزز وظائف الدماغ.

ينظم ضغط الدم.

واختتمت بصفة عامة الكانتلوب خيار جيد لمرضى السكري لأنه يساعد على تنظيمه، لكن يجب تناوله باعتدال.

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