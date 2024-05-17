طبيب يكشف - 7 أجزاء في الفرخة لا تتناولها.. كارثة لصحتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

الدجاج مصدر غني بالبروتين والعديد من العناصر الغذائية المهمة، وتوجد بعض أجزاء الدجاج التي لا يُنصح بتناولها لحماية صحتك من مخاطر محتملة.

الدكتور معتز القيعي أخصائي التغذية العلاجية والرياضية يقول لـ"الخليج 365" إن هناك 7 أجزاء من الدجاج يجب تجنب تناولها.

الرقبة

تحتوي على عقد ليمفاوية غنية بالبكتيريا والسموم، وقد تزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

الجلد

يحتوي الجلد على نسبة عالية من الدهون غير الصحية، يصعب الهضم وقد يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي.

الأجنحة

تحتوي الأجنحة على نسبة عالية من الدهون والجلد، وقد تكون قاسية وصعبة المضغ.

المؤخرة

تكون المؤخرة غنية بالدهون والجلد، وقد تحتوي على غدد هرمونية غير مرغوب فيها.

الرئة

الرئة غير صالحة للأكل، وتحتوي على بكتيريا ضارة.

الرأس

رأس الدجاجة، قد يحوي بعض المواد الخطرة على صحة الإنسان.

الأمعاء

توجد في أمعاء الدجاجة أنواع مختلفة من البكتيريا ومركبات الزرنيخ والسموم التي قد تبتلعها الطيور.

نصائح طبية لتناول الدجاج بأمان

إزالة الجلد والدهون الزائدة قبل الطهي.

اطبخ الدجاج جيدًا.

تجنب إعادة تسخين الدجاج عدة مرات.

احرص على غسل يديك جيدًا بالماء والصابون بعد التعامل مع الدجاج النيء.

لا تتناول الدجاج النيء أو غير المطبوخ جيدًا.

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