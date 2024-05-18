تسبب أمراض القلب والسرطان.. 5 أطعمة شهيرة احذر تناولها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

غالبًا ما يكون طعام الشارع مغريا وقد تعتقد أنه غير ضار، لكنه يمثل خطرا محتملا قد يتجاهله العديد من الأشخاص.

واستعرض موقع timesofindia، 5 أطعمة تبدو غير ضارة لكنها يمكن أن تكون قاتلة:

الشاورما

على الرغم من أن الشاورما قد تبدو غير ضارة، إلا أن ممارسات التعامل أو التخزين أو الطهي غير السليمة يمكن أن تؤدي إلى التلوث البكتيري، ما يؤدي إلى الإصابة بالأمراض المنقولة بالغذاء مثل عدوى السالمونيلا أو الإشريكية القولونية.

يجب على المستهلكين توخي اليقظة والتأكد من إعداد الشاورما بشكل صحي وبمكونات طازجة للتخفيف من هذه المخاطر.

الذرة المشوية

تعتبر الذرة المشوية من الأطعمة المنتشرة في الشوارع والتي يستمتع بها الكثيرون، على الرغم من أنها تبدو غير ضارة، إلا أن الذرة التي يتم التعامل معها أو طهيها بشكل غير صحيح يمكن أن تحتوي على العفن أو السموم، ما يشكل مخاطر صحية.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للتلوث الناتج عن أسطح الطهي غير النظيفة أو الأيدي غير المغسولة أن يؤدي إلى مسببات الأمراض الضارة، ما يؤدي إلى التسمم الغذائي أو أمراض مثل التهابات الجهاز الهضمي.

الفواكه

الفواكه التي يقدمها الباعة المتجولون يمكن أن تحتوي على مخاطر خفية إذا لم يتم التعامل معها بطريقة صحية.

عند تعرضها لمعدات غير نظيفة، أو الغسيل غير السليم، أو ممارسات التعامل غير الصحية، يمكن أن تتلوث بمسببات الأمراض، بما في ذلك النوروفيروس أو التهاب الكبد A، ما يسبب مشاكل خطيرة في الجهاز الهضمي أو الالتهابات الفيروسية.

السمبوسة

عملية القلي العميق المستخدمة لطهي هذه الوجبات الخفيفة يمكن أن تؤدي إلى تكوين مركبات ضارة مثل مادة الأكريلاميد، خاصة عند إعادة استخدام الزيوت عدة مرات.

واستهلاك هذا الطعام بشكل مفرط قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض صحية مثل السرطان أو أمراض القلب والأوعية الدموية.

الكباب

عندما يتعلق الأمر بأطعمة الشوارع التي تعتمد على اللحوم، يعد الكباب أحد الوجبات الأكثر شعبية، خاصة تلك المصنوعة من اللحوم المفرومة مثل الدجاج أو لحم الضأن.

يمكن أن تؤدي درجات حرارة الطهي غير المناسبة أو التلوث المتبادل أثناء تحضير الكباب إلى نمو البكتيريا الضارة مثل السالمونيلا أو الإشريكية القولونية، والتي يمكن أن تسبب مرضًا شديدًا أو حتى قاتلة في بعض الحالات.

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