اشرب بسرعة.. 10 علامات تخبرك أنك بحاجة للماء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: هند سامي

شرب الماء ضروري لبقائنا على قيد الحياة، ويوصى بأن يشرب الأفراد 8 أكواب من الماء يوميًا، لذلك عندما تشعر بالحاجة إلى شرب كمية كبيرة من الماء، فإن السبب وراء ذلك عادة ما يكون واضحًا، بأنك لم تشرب ما يكفي منه، وقلة الماء في الجسم قد تجعلك تواجه عددًا من الأعراض المرتبطة بالجفاف، مثل التعب وتشنجات العضلات.

وتوجد 10 علامات الأكثر شيوعًا التي تشير إلى عدم حصولك على كمية كافية من الماء طوال اليوم، وفقا لما ذكر موقع "lluh.org".

صداع شديد

يمكن أن يؤدي الجفاف إلى انخفاض تدفق الدم والأكسجين إلى الدماغ، ما يسبب الالتهاب، وإذا كنت تشعر بعدم الراحة بسبب الصداع، حاول شرب الماء أولاً، بدلاً من تناول الدواء.

تشنجات العضلات وآلام المفاصل

يؤدي الماء دورًا أساسيًا في عضلاتك ومفاصلك، ومع انخفاض كمية الماء في الجسم، تنخفض كتلة العضلات وتسبب ذلك لوجود الالتهاب أو الألم، وأيضا تحتاج المفاصل إلى الماء لامتصاص الصدمات الناتجة عن الحركات المفاجئة.

زيادة الوزن

إذا كنت لا تشرب كمية كافية من الماء، فقد يكون من السهل زيادة الوزن، وعندما يكون هناك نقص في الماء، فمن السهل أن يتباطأ التمثيل الغذائي لديك ويمنع جسمك من حرق الدهون.

نقص الطاقة

يميل الجسم إلى تخزين الطاقة عند الجفاف، ما يؤدي إلى انخفاض الدورة الدموية في جميع أنحاء الجسم، مما يقلل الطاقة والإنتاجية.

الشعور أنك مشوش

اشرب الكثير من الماء لتجنب فترات الارتباك أو الهذيان أو الدوخة، سوف يتحول جسمك إلى حالة من الدوار، إذا لم يحصل على العناصر الغذائية للتزود بالوقود والبدء.

جفاف العين والفم والجلد

يعتمد جسمك بشكل كبير على الماء ليبقى رطبًا، وعلى مدار اليوم يفقد جسمك السوائل التي يحتاجها بشدة ليظل نشيطًا، وبدون الماء تعاني بشرتك من نقص الرطوبة، وانخفاض في إنتاج الدموع في العينين وفي قدرة الفم على إنتاج اللعاب.

الانغماس في الأطعمة المالحة

الرغبة الشديدة في تناول الملح التي تشعر بها هي أن جسمك يخبرك أنك بحاجة إلى الصوديوم، وتساعد هذه الأملاح المعدنية على الاحتفاظ بالمياه التي يحتاجها جسمك للقيام بوظائفه.

ألم غير مريح في المعدة

في كثير من الأحيان يعاني الأشخاص من مشكاتى في الجهاز الهضمي مثل الإمساك نتيجة لعدم شرب كمية كافية من الماء.

لون البول غامق

وهذه علامة واضحة على الحرمان من الماء، إذا كان جسمك محرومًا من الماء، فمن الصعب طرد الفضلات الموجودة بداخله، لذلك اهدف إلى شرب الكثير من الماء للمساعدة في التخلص من السموم وإنتاج لون بول أكثر وضوحًا.

عدم التعرق بما فيه الكفاية

من الشائع أن يتعرق معظم الناس، والعرق يحافظ على تنظيم درجة حرارة الجسم، إذا لم يكن هناك ما يكفي من الماء في الجسم، فإنه يجعل من الصعب الحفاظ على درجة حرارة الجسم المناسبة.

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