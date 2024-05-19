الامارات | تركمانستان تكرم «شاعرها».. بأحد أكبر التماثيل في العالم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دشّنت تركمانستان، أول من أمس، تمثالاً يصل ارتفاعه إلى 80 متراً (بما يشمل قاعدته)، وهو من أطول التماثيل في العالم، تكريماً لأشهر شاعر في هذا البلد الواقع في آسيا الوسطى، والمولع بالإنشاءات الضخمة.

وكشف عن النصب البرونزي للشاعر ماغتيمجولي بيراجي، الذي يقدّم على أنه أحد أعمدة الهوية التركمانية، في جنوب العاصمة عشق آباد على سفوح جبال كوبيت - داغ، في حفل حضره الرئيس سردار بيردي محمدوف.

وللمقارنة، فإن تمثال الحرية في نيويورك يبلغ طوله 93 متراً على التوالي، بعيداً عن الرقم القياسي العالمي الذي يحمله تمثال الوحدة في الهند، البالغ ارتفاعه 182 متراً.

وكُشف عن التمثال بمناسبة مرور 300 عام على ميلاد الشاعر، وأنشأه ساراغت باباييف، صاحب أعمال ضخمة أخرى في تركمانستان، بينها تماثيل ذهبية تمثل قربان قولي بيردي محمدوف (43 متراً)، وسلالة الكلاب ألاباي (15 متراً).

وقال النحات لـ«وكالة فرانس برس»: «أردت أن أجسّد عظمة رجل إنساني وشاعر حفر اسمه بين أدباء الشرق البارزين».