طعنته بسكين.. لن تتوقع ما فعله رجل مع زوجته أمام المحكمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

في واقعة غريبة، حاولت سيدة أسترالية قتل زوجها طعنا بالسكين في صدره، بينما كان نائما في سريره بمنزلهما في نيو بيتش هوليداي، ديمتشيرش، أستراليا.

ووفقا لصحيفة "metro" البريطانية، أُصيب "باري ستالارد" البالغ من العمر 51 عاما بجرح عميق في صدره، ولكن لحسن الحظ لم يحدث أي ضرر في الرئتين، ونجا من موت محقق.

بدأت القصة عندما عاد الزوجان من عشاء رومانسي، ظنا منهما أن ذلك سيساعدهما على حل الخلافات الزوجية التي يعانيان منها، لكن سرعان ما بدأت ديبورا ستالارد في التحدث عن مشكلاتها، إلا أن زوجها لم يُبد أي اهتمام واضح، بل غرق في النوم ما أثار غضبها، وطعنته في صدره، لكنها سرعان ما اتصلت بالإسعاف وبقيت إلى جانب زوجها حتى وصولهم، ثم أخبرت الشرطة بما فعلته.

وعبرت عن ندمها العميق على تصرفها الخاطئ، ونُقل ستالارد إلى المستشفى لتلقي العلاج المناسب اللازم بعد إصابته.

وأمام قاضي المحكمة، اعترفت الزوجة بارتكابها جريمتها، لكن ناشد زوجها المحكمة بالعفو لها وعدم معاقبتها وسجنها، وطلب السماح لهما بالعودة للعيش معا كزوجين مرة أخرى.

وكشف أيضا الزوج الذي تزوج من زوجته منذ 21 عاما، أنهما مُنعا من العيش معا بعد الجريمة، وأشار التقرير الطبي إلى أن انقطاع الطمث والتأثير الهرموني كانا السبب الرئيسي وراء هذا الحادث.

وأصدر القاضي حكما بالسجن على الزوجة لمدة 9 أشهر مع وقف التنفيذ، وكفالة تتمثل في عدم العيش مع زوجها لمدة عام، بالرغم أن كليهما حريص على المُضي قدما من هذا الحادث.

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