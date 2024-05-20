حمض الإيلاجيك يعزز شباب البشرة

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

يُعد حمض الإيلاجيك (Ellagic acid) بمثابة سر شباب البشرة؛ حيث يحارب التجاعيد، ويمنح البشرة مظهراً مشدوداً يشع شباباً وحيوية.

محاربة الشيخوخة

وأوضحت مجلة "Stylebook" أن حمض الإيلاجيك يعد سلاحاً فعالاً لمحاربة الشيخوخة؛ حيث يمتاز بتأثير مضاد للأكسدة، ويعمل على مواجهة الإجهاد التأكسدي، وما يعرف "بالجذور الحرة" (Free Radicals)، التي تهاجم خلايا البشرة وتُعجّل بالشيخوخة.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن حمض الإيلاجيك يثبط الإنزيمات المسؤولة عن تفكك الكولاجين، ما يساعد ألياف الإيلاستين في الحفاظ على سُمكها ويطيل عمرها، وبالتالي تتمتع البشرة بمظهر مرن ومشدود، ينطق بالشباب والحيوية.

الحد من البقع الصبغية

وبالإضافة إلى ذلك، يثبط حمض الإيلاجيك إنتاج الميلانين في الجسم، ما يحد من ظهور بقع صبغية مع التقدم في العمر.

وأردفت "Stylebook" أن حمض الإيلاجيك يدخل ضمن مكونات كريمات الترطيب والسيروم وماسكات الوجه، مشيرة إلى أنه يوجد أيضاً بشكل طبيعي في بعض الفواكه مثل التوت والفراولة والرمان.