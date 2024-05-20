هذا ما يحدث لقلبك والسكر في جسمك عند تناول التين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

يعرف التين البلدي، أو التين الشوكي، بفوائده الصحية العديدة، وذلك لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية الأساسية.

أحمد صلاح اخصائي التغذية العلاجية يقول لمصراوي، 8 فوائد صحية عند تناول التين البلدي.

يعزز صحة الجهاز الهضمي

يحتوي التين البلدي على نسبة عالية من الألياف، التي تساعد على تنظيم حركة الأمعاء ومنع الإمساك، كما يمكن أن يساعد في تخفيف أعراض متلازمة القولون العصبي.

يدعم صحة القلب

يحتوي التين البلدي على البوتاسيوم، وهو معدن ضروري للحفاظ على ضغط الدم الطبيعي ووظائف القلب الصحية.

يقوي العظام

يحتوي التين البلدي على الكالسيوم والفيتامين K، وهما ضروريان لصحة العظام والأسنان.

يعزز المناعة

يحتوي التين البلدي على فيتامين C، وهو مضاد للأكسدة يساعد على تعزيز جهاز المناعة ومحاربة العدوى.

يدعم صحة البشرة

يحتوي التين البلدي على فيتامين A، وهو ضروري لصحة البشرة والشعر.

يساعد في إنقاص الوزن

يحتوي التين البلدي على الألياف، التي تمنح الشعور بالشبع وتساعد على التحكم في الشهية.

ينظم مستويات السكر في الدم

يحتوي التين البلدي على الألياف والمغنيسيوم، والتي يمكن أن تساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم.

يحمي من السرطان

يحتوي التين البلدي على مضادات الأكسدة، التي يمكن أن تساعد في حماية الخلايا من التلف الناجم عن الجذور الحرة، مما قد يقلل من خطر الإصابة بالسرطان.

نصائح طبية مهمة

يجب على الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري أو أمراض الكلى أو غيرها من الحالات الصحية استشارة الطبيب قبل تناول التين البلدي.

يجب على النساء الحوامل أو المرضعات استشارة الطبيب بشأن كمية التين البلدي التي يمكن تناوله.

يجب غسل التين البلدي جيدًا قبل تناوله للتخلص من الأوساخ والشوائب.

يمكن تناول التين البلدي طازجًا أو مجففًا أو مضافًا إلى العصائر أو الزبادي.

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