كوارث.. ليلى عبد اللطيف تكشف توقعات صادمة يشهدها العالم الفترة القادمة



محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت اللبنانية ليلى عبد اللطيف عن توقعات أخرى سوف تحدث خلال الفترة المقبلة.

وقالت ليلى خلال استضافتها في برنامج "أنا هيك" المذاع عبر قناة "الجديد" ويقدمه الإعلامي "نيشان" أن عيد الأضحى 2024 يشهد أحداث غير سارة كثيرة في بعض الدول العربية.

وأوضحت ليلى أن موجة تسونامي عنيفة تضرب بعض سواحل الدول العربية، ما يؤدي إلى إلحاق خسائر وأضرار كثيرة وأيضا عاصفة عنيفة في دول أوروبية.

وحذرت العرافة اللبنانية من انتشار أوبئة وأمراض فيروسية في عدة دول إفريقية.

وأضافت ليلى أن الفترة المقبلة أو 2025 يشهد حرب عالمية ثالثة.

وتتوقع العرافة ظهور أحداث صعبة واضطرابات في الأردن و لبنان وعدة دول في الشرق الأوسط.

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