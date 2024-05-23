الامارات | رجل غاضب يعتدي على رجال الشرطة الكندية بسلاح غريب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت الشرطة في نيوفاوندلاند (كندا) إن ضباط دورية شرطة تعرضوا للاعتداء يوم الخميس من قبل "رجل غاضب للغاية" استخدم ضدهم " قطعة من الجبن! "

وجاء في بيان إعلامي صادر عن الشرطة أن الحادث وقع عندما استجاب الضباط لاضطراب في منزل بوسط سانت جونز، نيودلهي، في حوالي الساعة 9 مساءً.

وجاء في البيان الذي نقلته CTV Newsعن رجال الشرطة أنهم واجهوا رجلاً غاضبًا اعتدى بعد ذلك عليهم بـ "قطعة من الجبن".

وأكدت الشرطة إنها "ألقت القبض على الرجل واتهمته بالاعتداء على ضابط شرطة وخرق المراقبة."

وتم نقله إلى مركز احتجاز في سانت جون في انتظار المثول أمام المحكمة. ولم تذكر الشرطة ما إذا كان الضباط قد أصيبوا أو نوع الجبن المستخدم في الاعتداء الغريب.