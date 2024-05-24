الامارات | حريق في مبنى سكني في هانوي بفيتنام يخلف 14 قتيلا و6 جرحى

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 24 مايو 2024

ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم الجمعة أن حريقا شب خلال الليل في مبنى سكني صغير في هانوي بفيتنام أدى إلى مقتل 14 شخصا على الأقل وإصابة ستة آخرين على الأقل.

قالت وكالة الأنباء الفيتنامية الرسمية إن الحريق اندلع حوالي الساعة 12:30 صباحا وصاحبته عدة انفجارات.

حالة المصابين مستقرة ويتلقون العلاج في مستشفى هانوي للنقل.

استغرق إطفاء الحريق ساعة، وذكرت وسائل إعلام رسمية أن 24 ساكنا كانوا في المبنى، سبعة من عائلة المالك و17 مستأجرا.

كان المبنى يقع في زقاق ضيق بوسط هانوي ويوجد به عدة غرف متاحة للإيجار.

ذكرت وسائل إعلام رسمية أن الحريق اندلع في فناء صغير أمام المبنى كان يستخدم كمرآب لبيع وإصلاح الدراجات الكهربائية.