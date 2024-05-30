الامارات | وكالة إعلامية بإدارة طلاب «اميركية الشارقة»

شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة إعلامية بإدارة طلاب «اميركية الشارقة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في مبادرة نوعية أعلنت الجامعة الأميركية في الشارقة ومركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، والشبكة الوطنية للاتصال عن توحيد جهودها لإطلاق وكالة إعلامية جديدة يتولى إدارتها طلاب في «قسم الاتصال الإعلامي» بالجامعة، مما يوفر لهم فرصة فريدة لتطوير مهاراتهم العملية وتعزيز قدراتهم في مجالات الإعلان، والعلاقات العامة، والتسويق، والاتصال.

وتهدف المبادرة إلى إثراء التجربة التعليمية للطلاب وصقل مواهبهم، مما يساهم في تنمية الجيل الجديد من المتخصصين في صناعة الاتصال والإعلام، حيث يستند هذا التعاون إلى رؤية مشتركة لدعم وتمكين المواهب الشابة في دولة الإمارات، وإعدادهم ليكونوا قادة المستقبل في هذا القطاع الحيوي.

وستكون الوكالة الإعلامية الطلابية الجديدة مزودة بأحدث التقنيات والأنظمة المتطورة، مما يمكّنها من تقديم باقة متكاملة من الخدمات الإعلامية، حيث سيتم اختيار نخبة من طلاب «قسم الاتصال الإعلامي» في «الجامعة الأميركية في الشارقة» عبر عملية تقييم شاملة لإدارة الوكالة، وشغل مناصبهم في أقسام العلاقات الإعلامية، والمحتوى الإبداعي، والتواصل الاجتماعي، والتصوير، وتحليل ونمو التسويق؛ وسيعمل هؤلاء الطلاب بروح الفريق الواحد لإنتاج وإطلاق حملات تسويقية فعالة، تخدم مصالح مجموعة واسعة ومتنوعة من العملاء.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news