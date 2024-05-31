الامارات | «رولان جاروس» تحظر الكحول: جمهور كرة القدم لا يشبهنا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر المسؤولون في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان جاروس) منع المتفرجين من تناول المشروبات الكحولية في المدرجات، وسط مخاوف من أن يتشبه جمهور هذه اللعبة بجمهور كرة القدم، وذلك عقب بصق مشجع علكة باتجاه اللاعب البلجيكي ديفيد جوفين. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، أن اللاعب البلجيكي المخضرم جوفين تغلب على الفرنسي جيوفاني مبيتشي بيريكار، لكن اللاعب البلجيكي هاجم الجماهير بعد ذلك، بداعي بصق أحد المتفرجين علكة باتجاهه بعد نهاية المباراة.

ونتيجة لذلك تم اتخاذ قرار بعدم السماح للجماهير بتناول المشروبات الكحولية في المدرجات. وقالت إيميلي موريسيمو، مديرة البطولة: «الكحول في المدرجات لم يعد مسموحاً بها». وتابعت موريسيمو: «سيكون الحكام أكثر صرامة في ما يتعلق باحترام اللاعبين واللعبة». وكان جوفين قد أعرب بعد الواقعة عن مخاوفه من «أن يصبح جمهور التنس أكثر شبهاً بمشجعي كرة القدم المشاغبين».