الامارات | مقتل شخص سحبه محرّك طائرة في أمستردام

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لقي شخص مصرعه بعدما سحبته شفرات توربينات دوارة لمحرّك طائرة كانت تستعدّ للإقلاع من مطار شيبول في أمستردام، وفق ما أفادت السلطات.

ووقعت الحادثة على مدرج المطار خارج الصالات المزدحمة، بينما كانت إحدى الطائرات التابعة للخطوط الجوية الملكية الهولندية (كاي أل إم) تستعدّ للإقلاع إلى بيلوند في الدنمارك. وقالت شركة الطيران الهولندية، في بيان: «وقع حادث اليوم في مطار شيبول، إذ سقط شخص في محرك طائرة قيد التشغيل». وأضافت: «مات الشخص للأسف»، لكنها لم تذكر اسمه. وتم إجلاء الركاب من الطائرة وفُتح تحقيق في الحادثة، بحسب شرطة الحدود الهولندية المسؤولة عن الأمن في أكبر مطار بهولندا.

وذكرت وسائل إعلام هولندية أن الطائرة المعنية من طراز إمبراير للمسافات القصيرة، وتستخدمها خدمة «سيتي هوبر» التابعة لـ«كاي أل إم» التي تشغل رحلات إلى وجهات قريبة مثل لندن.