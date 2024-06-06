الامارات | لقاح واحد لكل فيروسات الإنفلونزا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوردت مجلة «Immunity» الطبية الأميركية، أن الخبراء تمكنوا من عزل الأجسام المضادة التي من شأنها أن تساعد في تطوير لقاح مركب ضد الإنفلونزا.

وأضافت أن العلماء في المركز الطبي بجامعة «فاندربيلت» اتخذوا خطوة أخرى متقدمة نحو إعداد اللقاح المركب ضد فيروسات الإنفلونزا، ونشروا نتائج دراستهم بهذا الشأن في المجلة.

يذكر أن فيروسات الإنفلونزا بي (IBV) تشكل جزءاً كبيراً من فيروسات الإنفلونزا الموسمية المنتشرة بين البشر، غير أنه لا يمكن للقاحات الحالية تحفيز الاستجابة المناعية ضد أنواع من الفيروسات في وقت واحد. وأجرى العلماء تجربة عن طريق عزل الأجسام المضادة من نخاع العظم لشخص تم تطعيمه مسبقاً، إذ تبين أن الجسم المضاد «FluB-400» يمكن أن يقلل من معدل تخليق الفيروس على الخلايا الظهارية البشرية. وتم بعد الدراسات المخبرية، إجراء اختبارات على الحيوانات.