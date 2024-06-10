الامارات | فيديو| مدرس خصوصي يحظى بتحية صاخبة من 4000 طالب في "صالة" غير تقليدية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في مشهد أشبه بافتتاحيات المباريات الرياضية الكبرى، تداول رواد مواقع التواصل في مصر مقطع فيديو مثير للجدل لمعَلِّم جيولوجيا يتلقى التحية من الطلبة قبيل البدء درس خصوصي كبير في صالة رياضية.

استأجر المعلم صالة مغطاة تابعة لوزارة الشباب في مصر لإعطاء المراجعة النهائية في مادة الجيولوجيا لطلاب الثانوية العامة الذين بدأوا امتحاناتهم اليوم.

الحدث جرى في قاعة حسن مصطفى بمنطقة 6 أكتوبر جنوب القاهرة، المعروفة باستضافتها لمنافسات كرة اليد وبطولات عالمية، حيث تجمع 4000 طالب وطالبة.

المعلم استأجر الصالة بالأضواء الكاشفة، واستُقبل بحفاوة وهتافات تشبه تلك التي تُستقبل بها الفرق الرياضية عند دخولها للملعب.

الأجهزة الأمنية المصرية سجلت الواقعة فوراً واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم تحرير محضر بالواقعة.

كما تدخلت وزارة الشباب والرياضة بسرعة، حيث أعلن المتحدث باسم الوزارة، محمد الشاذلي، إحالة المسؤولين عن الصالة للتحقيق، ووقف المدير التنفيذي للصالة عن العمل حتى انتهاء التحقيقات.

وأوضح أن مدير الصالة ارتكب خطأ بتأجير الصالة دون الرجوع إلى اللوائح القانونية المنظمة لهذه الأمور.