الامارات | القبض على طالب غشاش في امتحان الجامعة.. بطريقة عصرية جداً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألقت السلطات التركية القبض على طالب بتهمة الغش في امتحان القبول في إحدى الجامعات، باستخدام جهاز متصل ببرامج للذكاء الاصطناعي للإجابة عن الأسئلة.

ولوحظ الطالب وهو يتصرف بطريقة مريبة خلال الامتحان مطلع الأسبوع، واحتجزته الشرطة قبل القبض عليه رسمياً وإرساله إلى السجن انتظاراً لمحاكمته.

كما احتجزت الشرطة شخصاً آخر كان يساعد الطالب المذكور.

وأظهر مقطع مصور نشرته الشرطة في إقليم إسبرطة (جنوب غرب تركيا) كيف استخدم الطالب كاميرا خفية على شكل زر قميص متصلة ببرنامج للذكاء الاصطناعي عبر جهاز توجيه (راوتر) مخبأ في نعل حذائه.

وقام أحد أفراد الشرطة في المقطع المصور بمسح سؤال ليظهر طريقة عمل برنامج الذكاء الاصطناعي، وتلقين الطالب الإجابة الصحيحة عبر سماعة أذن.

