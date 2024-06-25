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الامارات | باريس سان جيرمان يستعد لخطف نجم بايرن ميونخ

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أحمد طارق- دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة سكاي سبورت عن أن نادي باريس سان جيرمان يرغب في التعاقد مع جناح بايرن ميونخ كينغسلي كومان خلال انتقالات الصيف الجاري.

وقالت الصحيفة إن اللاعب الفرنسي دخل قائمة النادي الباريسي المختصرة لتعويض رحيل كيليان مبابي إلى .

وتابعت: "جرت محادثات أولية بين باريس سان جيرمان وكينغسلي كومان".

وأضافت أن نادي بايرن ميونخ لا يمانع بتاتاً بيع اللاعب في نافذة الانتقالات الصيفية، مؤكدة أن النادي البافاري يسعى إلى إنعاش خزينته المالية بصفقة تقدر بحوالي 50 مليون يورو.

وواصلت: "العملاق الألماني سيُسمح للجناح البالغ من العمر 28 عاماً بمغادرة النادي في حال الحصول على عرض مناسب خلال فترة الانتقالات هذه.. العقد ساري حتى عام 2027 ويبلغ راتبه الحالي أكثر من 15 مليون يورو سنوياً".

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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