الامارات | صدمة جديدة في الزمالك.. إيقاف القيد للمرة الثالثة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرض نادي الزمالك لإيقاف القيد للمرة الثالثة هذا الموسم، بسبب المستحقات السابقة لمساعدي البرتغالي جيسفالدو فيريرا واللاعب المغربي خالد بوطيب.

كان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أخطر نادي الزمالك، بتوقيع عقوبة إيقاف القيد بسبب عدم دفع مستحقات المغربي خالد بوطيب لاعب الفريق السابق، وأيضاً مستحقات روي أجواش مساعد فيريرا السابق.

وكشف موقع "فيلغول" ن نادي الزمالك، تلقى عقوبة إيقاف جديدة لمدة 3 فترات بسبب مستحقات الثنائي أندرية أوليفيرا مدرب أحمال ودانيال غونزاليس محلل أداء، ضمن الجهاز الفني السابق للبرتغالي فيريرا.

وأوضح المصدر، أن الثنائي يتبقى لهم مستحقات تقدر بمبلغ 14 ألف دولار، لكل واحد، لم يحصلوا عليها.