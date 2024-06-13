الامارات | صندوق الوطن و«الأوراق المالية» يحتفلان بتخريج الدفعة الأولى من برنامج «روّاد الأسواق المالية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت هيئة الأوراق المالية والسلع وصندوق الوطن في أبوظبي حفل تخريج الدفعة الأولى من منتسبي برنامج «روّاد الأسواق المالية»، الذي أطلقته الهيئة والصندوق، بالتعاون مع أكاديمية سوق أبوظبي العالمي، في إطار الرؤى المشتركة والجهود الحثيثة لتأهيل الكوادر الإماراتية وتمكينها في مجال صناعة الخدمات المالية بالدولة.

وفي الحدث الذي أقيم تحت رعاية الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، قام كل من الرئيسة التنفيذية لهيئة الأوراق المالية والسلع، الدكتورة مريم بطي السويدي، والمدير العام للصندوق، ياسر القرقاوي، ومدير أول أكاديمية سوق أبوظبي العالمي ومركز الأبحاث الخريجين، جاسم المرزوقي، بتكريم الخريجين تقديراً لاجتيازهم بنجاح كل متطلبات البرنامج التدريبي، والذي تم إطلاقه في نوفمبر من العام الماضي، وشارك فيه نخبة من أبناء الإمارات الذين ينتمون إلى عدد من الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات المالية بالدولة.