الامارات | مفاجأة غير لطيفة في قمع بوظة والشرطة الهندية تحقق

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصيب طبيب هندي كان يحاول وسط أجواء الحر الشديدة الاستمتاع بوجبة آيس كريم في منزله بصدمة مريعة عندما وجد "إصبعًا بشريًا" في القمع.

وقالت صحيفة "ميرور" أن الطبيب بريندان فيراو، 27 عامًا، كان في منتصف وجبته يتناول الآيس كريم عندما شعر بشيء غير عادي يلامس لسانه. وعندما ألقى نظرة فاحصة عليها، شعر بالرعب الشديد عندما رأى إصبعًا بشريًا مغروسًا في الحلوى.

ووقعت الحادثة في مومباي، في 12 يونيو، في وقت ترتفع درجات الحرارة بشكل كبير في الهند ويزداد معها استهلاك البوظة.

وعلى الفور قامت شقيقة براندان بإبلاغ الشرطة بالاكتشاف، والتي سجلت بدورها منذ ذلك الحين قضية ضد الشركة المصنعة.

وأرسلت الشرطة "الإصبع" إلى مختبر علوم الطب الشرعي لإجراء مزيد من التحقيق حيث أعلنت أنها ستقوم أيضًا بتفتيش منشآت التصنيع والتعبئة التابعة لشركة الآيس كريم.