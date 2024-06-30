شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الخارجية يبحث تعزيز العلاقات الثنائية مع السفير الصيني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة تشانغ هوا.

وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم تطلعات البلدين الصديقين، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. العلاقات الثنائية سبق واستقبل نائب وزير الخارجية، بمقر الوزارة، سفير الجمهورية العربية السورية لدى المملكة الدكتور محمد أيمن سوسان.

وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية، وسبل دفعها وتعزيزها في المجالات كافة، إضافة إلى مناقشة المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.