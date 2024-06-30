شكرا لقرائتكم خبر عن صور| مطار الملك عبد العزيز يقدم خدمات وجهود متميزة للحجاج المغادرين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرى صاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي، محافظ جدة، جولة تفقدية في مطار الملك عبد العزيز الدولي، إذ اطلع على سير العمل والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن المغادرين إلى بلدانهم.

واستقبل سموه لدى وصوله المهندس رائد بن إبراهيم المديهيم، رئيس مجلس المديرين بشركة مطارات جدة، والمهندس مازن بن محمد جوهر، الرئيس التنفيذي للشركة، إلى جانب أعضاء اللجنة الأمنية داخل المطار.

خدمات مطار الملك عبد العزيز للحجاج المغادرين

خلال الجولة، تجول الأمير سعود في منطقة السفر ومواقع الجهات الحكومية العاملة في المطار، وتفقد الإجراءات الأمنية للمسافرين ومنصات الجوازات.

واستمع إلى شرح مفصل عن التسهيلات والإجراءات المقدمة لضيوف الرحمن، بالإضافة إلى الأرقام التشغيلية التي حققها المطار خلال موسم الحج.



كما زار المحافظ مركز مراقبة العمليات التشغيلية، واطلع على الخدمات المختلفة التي يقدمها مطار الملك عبد العزيز لضمان تجربة سفر مريحة وميسرة للحجاج المغادرين.وفي ختام الجولة، قدم الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي شكره وتقديره لجميع العاملين في المطار على جهودهم المتميزة، التي أسهمت في نجاح موسم حج هذا العام، مثمنًا تفانيهم في خدمة ضيوف الرحمن.