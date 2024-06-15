4 أطعمة تساعدك على صيام يوم عرفة بدون عطش.. تناولها في السحور



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

يتزامن صيام يوم عرفة مع ارتفاع شديد في درجات الحرارة خلال الفترة الحالية، لذلك يجب تناول الأطعمة التي تساعد على ترطيب الجسم، في وجبة سحور يوم عرفات لتساعد على تجاوز الحر والعطش.

وتقول الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، إننا نمر بطقس حار للغاية خلال تلك الفترة، لذا يجب تناول أطعمة غنية بالألياف والمياه على مائدة سحور وقفة عرفات.

وأشارت في تصريح خاص لـ"الخليج 365" إلى أنه يجب أن تكون تلك الأطعمة أساسية على سحور مائدة وقفة عرفات والتي تتمثل فيما يلي:

الخس

الخس من الخضروات الورقية الخضراء المليئة بالألياف، والتي تقلل الشعور بالعطش خلال الصيام.

الخيار

الخيار من الخضروات الخضراء التي تحتوي على كمية كبيرة من المياه، لذا احرص على تناولها على مائدة سحور وقفة عرفات، للانتعاش والشعور بالرطوبة.

التفاح

يشكل التفاح قيمة غذائية كبيرة حيث يحتوي على فيتامينات ومعادن كثيرة، كما أنه يحتوي على نسبة كبيرة من المياه.

الزبادي

ينصح يتناول الزبادي على سحور يوم عرفات لأنه يشعرك بالانتعاش ويبعد عنك العطش، خصوصا إذا كنت على سفر.