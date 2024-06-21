أغرب هدايا الرؤساء حول العالم.. من بينها زرافة من مصر لـ فرنسا وحذاء تزلج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله:

يتبادل الرؤساء والزعماء حول العالم الهدايا كرمز للدبلوماسية وتعزيز العلاقات، لكن بعض هذه الهدايا تخرج عن المألوف لتُصبح غريبةً ومثيرة للاهتمام.

وقد تحمل هذه الهدايا دلالات ثقافية وسياسية عميقة، وتُظهر إبداع المُهدي وذوقه، وأحيانًا قد تُثير الاستغراب.

وفي التقرير التالي يستعرض لكم الخليج 365 أبرز هدايا الرؤساء حول العالم وفقا لما جاء في "تايم أوف إنديا، مجلة "فورين بوليسي".

زرافة من مصر لفرنسا

أهدى محمد على باشا حاكم مصر ملك فرنسا زرافة في القرن التاسع عشر وكانت أول زرافة تشاهد في أوربا.

سيف مرصع بالياقوت

خلال زيارة رئيس أمريكا الأسبق باراك أوباما للسعودية أهدى بسيف طوله 3 متر مرصع بالياقوت والمجوهرات، وتم تقدير قيمته المالية لتصل إلى 87900 دولار وفق مجلة فورين بوليسي الأمريكية.

جرو صغير

في عام 2006 قرر الرئيس البلغاري آنذاك جورجي بورفانوف أن يمنح رئيس أمريكا الأسبق جورج جرو يحمل أسم "بلقان غورانادراغانوف".

حذاء تزلج

في عام 2008 حصل جاكايا كيكويتي بوش على زوج من الأحذية السوداء للتزلج من رئيس الوزراء الهولندي آنذاك يان بيتر بالكينيندي.

صورة محرجة على سجادة

قدم رئيس أذربيجان حيدر علييف عندما التقى بالرئيس الأسبق بيل كلينتون منذ حوالي 27 عام سجادة عليها وجها كلينتون وزوجته هيلاري.

يذكر أن زعيم كوري الشمالي كيم جونج أون أهدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زوجا من كلاب بونجسان، وهي سلالة محلية.

وجاء ذلك وفق كالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية اليوم الخميس، وشوهد كيم وبوتين وهما ينظران إلى الكلاب، التي كانت مربوطة إلى سياج مغطى بالورود.