في الموجة الحارة.. 4 مشروبات تقاوم العطش أثناء صيام يوم عرفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

يوم عرفات من الأيام المحببة عند الله عز وجل والتي يحرص فيها المسلمون على التقرب إلى الله بالعمل الصالح، ومنها الصيام تزامنا مع الموجة الحارة، ما يتطلب تناول مشروبات في السحور تساعد على التغلب على العطش أثناء الصيام.

وفي التقرير التالي يستعرض موقع "الخليج 365" مشروبات سحرية تمنح الرطوبة وتساعد على مقاومة الشعور بالعطش أثناء الصيام، وفقا لما جاء في موقع "هيلث لاين".

الماء

الماء من أهم المشروبات التي يجب تناولها بكمية كبيرة قبل صيام يوم عرفات، لذا ينصح شرب الماء على فترات طوال اليوم الذي يسبق صيام عرفات وحتى السحور.

عصير البرتقال

عصير البرتقال غني بفيتامين سي، ويمنح الجسم الرطوبة ويمنع الشعور بالعطش.

الماء بشرائح الليمون

يمنح شرب أكواب من الماء بشرائح الليمون على سحور يوم عرفة طاقة كبيرة ونشاط وحيوية ويساعد على ترطيبه.

عصير التمر

عصير التمر من المشروبات التي ترطب الجسم بشكل كبير وتمنحه الشعور بالانتعاش أثناء الصيام، لذا يجب تناوله لمنح الجسم الشعور بالنشاط أثناء الصيام وامتصاص الحرارة.