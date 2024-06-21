بعد وفاة عروس المنيا بفستان زفافها.. هل هبوط الدورة الدموية في الحر يؤدي للموت؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

تدوال رواد مواقع التواصل الإجتماعي الفيس بوك، خبر وفاة عروس محافظة المنيا بعد مشاركة أحد أقاربها صورا لها من خلال تجهيزها لحفل زفافها.

وأعلن وفاتها بشكل مفاجئ بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية، وذلك قبل ساعات قليلة من موعد زفافها لعش الزوجية.

ما هو انخفاض ضغط الدم؟

يقول مجدى بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن انخفاض ضغط الدم، معروف أيضا باسم نقص ضغط الدم، هو حالة تحدث عندما يكون ضغط الدم أقل من المستوى الطبيعي.

أسباب انخفاض ضغط الدم في الطقس الحار

وأضاف خلال تصريح لـ"الخليج 365"، أنه في الطقس الحار، تتوسع الأوعية الدموية لمساعدة الجسم على تبريد نفسه، يؤدي ذلك إلى تدفق المزيد من الدم إلى سطح الجلد، ما قد يقلل من كمية الدم المتاحة للأعضاء الحيوية، مما قد يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم.

الجفاف

يتعرق الجسم أكثر في الطقس الحار لفقدان الحرارة. يؤدي ذلك إلى الجفاف، مما قد يؤدي أيضًا إلى انخفاض ضغط الدم.

أعراض انخفاض ضغط الدم في الطقس الحار

الدوخة

الدوار

الإغماء

الشعور بالضعف

جفاف الفم

التشوش

مخاطر انخفاض ضغط الدم في الطقس الحار

يمكن أن يزيد انخفاض ضغط الدم من خطر السقوط، خاصةً لكبار السن.

يمكن أن يؤدي الإغماء إلى إصابات خطيرة، خاصةً إذا حدث في مكان عام.

في بعض الحالات، يمكن أن يؤدي انخفاض ضغط الدم إلى نقص تدفق الدم إلى القلب والدماغ، ما قد يؤدي إلى النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

نصائح للوقاية من انخفاض ضغط الدم في الطقس الحار

من المهم شرب الماء والمشروبات المنعشة الخالية من الكافيين بانتظام طوال اليوم، حتى لو لم تشعر بالعطش.

ارتداء الملابس الخفيفة الفضفاضة يساعد على تبريد الجسم ومنع ارتفاع درجة حرارة الجسم.

قلل من وقتك في الشمس المباشرة، خاصةً خلال ساعات الذروة (من 10 صباحًا إلى 4 مساءً).

تناول وجبات خفيفة منتظمة يساعد على الحفاظ على مستويات السكر في الدم ومنع انخفاض ضغط الدم.

إذا كنت تتناول أدوية يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بانخفاض ضغط الدم، فاستشر طبيبك حول كيفية تعديل جرعتك أو جدول تناول الدواء.

إذا كنت تشعر بأي من أعراض انخفاض ضغط الدم، فاسترح في مكان بارد واشرب السوائل. إذا لم تتحسن الأعراض، فاستشر الطبيب.