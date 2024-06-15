كيف يؤثر لحم الضأن على صحة الكبد والكلى؟.. لن تتوقع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى الذي يتميز بتناول اللحوم بأنواعها، ومنها اللحم الضأن الذي له تأثيرات على صحة الجسم، بما في ذلك الكبد والكلى.

وبحسب ما ذكره الدكتور أسامة صلاح، في تصريح خاص لمصراوي، الكبد ينتج نسبة معتدلة من الكوليسترول في الدم، ولكن يمكن زيادة الكوليسترول في الدم من الأطعمة الذي يتم تناولها، ومنها لحم الضأن الذي يحتوي على نسبة مرتفعة من الدهون المشبعة والكوليسترول، لذا تناوله بكثرة يتسبب في زيادة الدهون والكوليسترول في الدم إلى الخطر.

وأضاف صلاح، أن زيادة الدهون في الجسم يتسبب في ترسب جزء منها على الكبد مما يلحق به الضرر، ويتسبب في إصابته بالخلل في أداء وظائفه، كما يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالكبد الدهني، ومن أعراضه تورم البطن والأطراف السفلية، اصفرار الجلد وبياض العين، ضيق في التنفس، لأن لحم الخروف من أكثر اللحوم الدسمة التي تحتوي على دهون مشبعة.

وأوضح أخصائي التغذية العلاجية، أن ارتفاع مستويات الكوليسترول الكلي والضار في الدم، يزيد من خطر الإصابة بتصلب الشرايين، والإصابة بأمراض القلب المزمنة والأوعية الدموية، لذا يجب تجنب الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والتي ترفع الكوليسترول.

وأشار صلاح، إلى أن لحم الخروف المعروف بالضأن يؤثر سلبًا على صحة الكلى، نظرًا لاحتوائه على مادة البيورين، التي تزيد من حمض البوليك في الدم، وبالتالي يصعب على الكلى تصفيته عن طريق عملية التبول، وينتج عن ذلك ترسبه بالدم وتشكيل حصوات في الكلى على المدى البعيد، بالإضافة إلى أن البروتين الزائد في اللحوم الحمراء ومنها الضأن تتطلب مجهود كبير في تصفيتها، مما يتسبب في تدهور وظائف الكلى، وقد يصل الأمر إلى خطر الإصابة بالفشل الكلوي.

ونصح أخصائي التغذية العلاجية، أنه يمكن تجنب تلك المخاطر من خلال تقليل كمية اللحوم الحمرا ء التي يتناولها بشراهة الكثير من الأشخاص خاصًة خلال أيام العيد للاحتفال بالعادات وسط العائلة والأصدقاء، وضرورة إدراج طبق سلطة للحصول على القيمة الغذائية اللازمة ومد الجسم بالطاقة من خلال الحصول على العناصر الغذائية التي يحتاجها.

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