كيف تحمي نفسك من الأمراض أثناء شواء اللحوم في عيد الأضحى؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

طهي اللحوم بطريقة خاطئة يمكن أن يضر بصحتك، ويصيبك بعدد من الأمراض والسرطانات مثل سرطان القولون والمستقيم والجهاز الهضمي، فبعض طرق الشوي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالسرطان، بحسب ما ذكر موقع "تايمز أوف إنديا".

كيف يضر شوي اللحوم صحتك؟

يرتبط تناول اللحوم الحمراء والمصنعة بزيادة خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان، مثل سرطان القولون والمستقيم، والمواد المسرطنة المحتملة في اللحوم هي الأمينات الحلقية غير المتجانسة (HCAs) والهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات (PAHs).

وتتشكل HCAs عندما تتفاعل الأحماض الأمينية والسكريات والكرياتين، الموجودة بشكل طبيعي في اللحوم، عند درجات حرارة عالية، مثل أثناء الشوي أو القلي.

وقد تتشكل الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات، عندما تتساقط الدهون والعصائر من اللحوم على الأسطح الساخنة أثناء الشواء، ما يسبب اشتعال النيران وانبعاث الدخان.

ومن المحتمل أن تعزز بعض طرق الطهي تكوين HCAs وPAHs، فعلى سبيل المثال، يمكن أن يؤدي الشوي في درجات حرارة عالية إلى تفحم اللحوم أو اسودادها، ما يزيد من إنتاج هذه المركبات المسببة للسرطان.

كما أن شوي اللحوم لفترات طويلة يمكن أن يزيد مستويات HCA وPAH.

وتوجد خطوات يمكن للأشخاص اتخاذها لتقليل تعرضهم لمركبات HCAs وPAHs، مثل اختيار طرق الطهي التي تتضمن درجات حرارة منخفضة.

نصائح لتقليل مخاطر شوي اللحوم

نقع اللحوم قبل الطهي يسهم في تقليل تكوين HCAs.

تحتوي بعض المكونات الموجودة في كل بيت مثل: الخل وعصائر الحمضيات والأعشاب على مضادات الأكسدة التي يمكن أن تمنع تكوين هذه المركبات.

عدم الإفراط في شوي اللحوم إلى درجة التفحم أو التحول إلى اللون الأسود.

إزالة الدهون الزائدة من اللحوم قبل الطهي لتقليل تفحمها أو إنتاج الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات.

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