الامارات | علماء: سرعة الصوت على المريخ غير ثابتة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توصل علماء إلى أن سرعة الصوت على كوكب المريخ ليست ثابتة وتتغير باستمرار تحت تأثير عوامل مختلفة كشفها مسبار «ناسا». ونقل موقع «روسيا اليوم» عن موقع «Space.com»، قوله إن علماء من الولايات المتحدة وفرنسا قرروا دراسة البيانات والتسجيلات التي أرسلها المسبار لمعرفة سلوك الصوت على الكوكب الأحمر في حدود 20 متراً من غلافه الجوي، حيث اتضح أن سرعة الصوت تعتمد على الموقع ودرجة الحرارة ومستوى غاز ثاني أكسيد الكربون.

وبعد احتساب المؤشرات في أوقات مختلفة من اليوم والسنة وعدد من المواقع على الكوكب بما فيها قمم الجبال، تبين أن سرعة الصوت تتأثر بدرجة الحرارة التي تختلف من موقع إلى آخر، كما في المناطق القطبية مثلاً، كما تتأثر سرعة الصوت بتقلب مستوى ثاني أكسيد الكربون بحسب الموسم.