طريقة في المشي تحرق المزيد من السعرات الحرارية- دراسة تكشف

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة أجراها باحثون في جامعة ماساتشوستس أن المشي بخطوات متغيرة يستهلك طاقة أكبر من المشي بخطوات ثابتة، ما يسهم في حرق المزيد من السعرات الحرارية.

وشارك في الدراسة 18 شخص تتراوح أعمارهم بين 18 و45 عاما، وطُلب منهم المشي بشكل طبيعي لمدة 5 دقائق على جهاز المشي، وفقا لموقع "نيو ساينتست".

قام الباحثون بالتلاعب بخطواتهم أثناء المشي لمدة 5 دقائق أخرى، عن طريق إضاءة جهاز المشي في المواضع التي يخطو فيها مشارك، وفي بعض الأحيان كان هذا هو نفس متوسط ​​طول خطوة الشخص، وفي بعض الأحيان كان أقصر أو أطول بنسبة 5% أو 10%.

ومن خلال جهاز يوضع في الفم، تم قياس إنتاج المشاركين من ثاني أكسيد الكربون، والذي يرتفع أثناء التمرين.

وأظهرت النتائج أنه لكل زيادة بنسبة 1% في تباين الخطوة، كان هناك ارتفاع بنسبة 0.7% في التكلفة الأيضية للمشي، والتي تُعرف بأنها الطاقة التي ينفقها الجسم للتحرك لمسافة معينة.

وقال الباحثون "عندما يتعين على الناس العمل للحفاظ على استقرارهم من خطوة قصيرة إلى خطوة طويلة، أو العكس، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة تقلص العضلات، ومن ثم تكلفة أيضية تحرق سعرات أكثر.

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