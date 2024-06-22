الامارات | الغثيان المستمر.. حالة متعبة ذات منشأ نفسي وعضوي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت الجمعية الألمانية لأمراض الجهاز الهضمي والتمثيل الغذائي إن الغثيان المستمر يعد من المتاعب الصحية المزعجة للغاية، مشيرة إلى أنه يرجع إلى أسباب عضوية ونفسية عدة.

وأوضحت الجمعية أن الأسباب العضوية للغثيان المستمر تكمن في الغالب في أمراض الجهاز الهضمي، مثل التهاب الغشاء المخاطي للمعدة وقرحة المعدة ومرض الارتجاع وداء كرون والعمليات الجراحية بالمعدة والأورام.

وتشمل الأسباب العضوية أيضاً الصداع النصفي والقصور الوظيفي الحاد بالكلى أو الكبد والأمراض الهرمونية.

كما قد يشير الغثيان المستمر إلى زيادة الضغط داخل الجمجمة بسبب أمراض الجهاز العصبي المركزي، مثل إصابات الرأس الشديدة والنزيف الدماغي والأورام.

وأضافت الجمعية أن الغثيان المستمر قد يرجع أيضاً إلى تناول بعض الأدوية

ومن ناحية أخرى قد يكون سبب الغثيان المستمر نفسياً، إذ إنه قد يرجع إلى التوتر النفسي واضطراب القلق والخوف والاكتئاب.

وشددت الجمعية على ضرورة استشارة الطبيب في حال استمرار الغثيان مدة تزيد على أربعة أسابيع.