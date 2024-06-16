هذا ما يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الضاني.. وهؤلاء ممنوعين منها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

الكبدة الضاني أحد أشهر الأطباق في العديد من الثقافات حول العالم، فهي غنية بالبروتين والفيتامينات والمعادن، كما أنها منخفضة السعرات الحرارية والدهون، ورغم ذلك قد تكون ضارة ببعض الفئات.

الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية والرياضية، يقول لـ"الخليج 365" إنه رغم فوائد الكبدة الضاني العديدة، فإنها قد تُشكل خطرًا على صحة بعض الأشخاص.

مرضى ارتفاع ضغط الدم

تحتوي الكبدة على نسبة عالية من الكوليسترول، ما قد يؤدي إلى تفاقم حالة مرضى ارتفاع ضغط الدم.

مرضى الكبد

يُواجه مرضى الكبد صعوبة في معالجة المواد الموجودة في الكبدة، ممّا قد يؤدي إلى تفاقم حالتهم.

مرضى النقرس

تحتوي الكبدة على نسبة عالية من البيورينات، التي تُساهم في ارتفاع حمض اليوريك في الدم، ممّا قد يؤدي إلى نوبات النقرس.

مرضى السكري

تحتوي الكبدة على نسبة عالية من الكربوهيدرات، ممّا قد يؤثر على مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري.

الحوامل

تحتوي الكبدة على نسبة عالية من فيتامين أ، الذي قد يكون ضارًا للجنين بكميات كبيرة.

الأطفال دون سن السادسة

لا ينصح بتناول الأطفال دون سن السادسة للكبدة، لأنّها قد تحتوي على نسبة عالية من السموم الضارة.

المصابون بحساسية تجاه الكبدة

يجب على الأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه الكبدة تجنب تناولها تمامًا.

نصائح طبية مهمة لتناول الكبدة

يجب طهي الكبدة جيدًا لقتل أي بكتيريا أو فيروسات ضارة.

يُنصح بتناول الكبدة مرة واحدة في الأسبوع على الأكثر.

تأكد من اختيار الكبدة الطازجة ذات اللون الأحمر الداكن والقوام المتماسك.

إذا كنت تعاني من أي حالة صحية، فمن المهم استشارة الطبيب قبل تناول الكبدة.

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